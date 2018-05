Champions League: Real Madrid vs Bayern Munchen (21.45)

Prima finalistă a ediției din acest an a Champions League va fi stabilită marți, dintre Real Madrid și Bayern Munchen.

Real Madrid vs Bayern Munchen:

Întâlniri directe: 25

Victorii Real Madrid: 12

Victorii Bayern Munchen: 11

Remize: 2

Golaveraj: 39-37

Echipele probabile:

Real Madrid: Navas; Nacho, Ramos, Varane, Marcelo; Modrić, Kroos, Casemiro; Asensio, Benzema, Ronaldo. Antrenor: Zinedine Zidane.

Out: Carvajal (accidentat)

Incerti: Isco, Nacho (accientați)

Bayern: Ulrich; Kimmich, Hummels,... citeste mai mult

