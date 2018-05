Champions League. AS Roma – Liverpool (live video). După egalul controversat şi cu emoţii obţinut marţi seară în faţa lui Bayern, scor 2-2, Real Madrid aşteaptă azi să-şi afle adversara din finala Ligii Campionilor, care se va disputa la Kiev, pe 26 mai. Liverpool e favorită, după 5-2 în tur, dar Roma speră la o nouă seară de neuitat.

AS Roma – Liverpool

