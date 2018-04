Program special la RATB si Metrorex in noaptea de Inviere In Capitala, autobuzele de noapte care au traseu in jurul Mitropoliei Romane si tramvaiele de pe linia 41 vor circula in noaptea de Inviere pana dimineata, anunta Regia Autonoma de Transporturi...

9am, 30 Aprilie 2016