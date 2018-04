CFR: Peste o suta de trenuri, anulate de Paste din cauza traficului redus CFR Calatori informeaza ca in minivacanta prilejuita de Sarbatorile de Paste, capacitatea de transport va fi adaptata la nivelul intregii retele feroviare in functie de evolutia si dinamica traficului de pasageri, in special, la trenurile catre cele mai solicitate destinatii: Brasov, Sibiu, Cluj-Napoca, Constanta, Iasi, Satu Mare, Timisoara, Vatra Dornei, se arata intr-un comunicat.

