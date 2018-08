CFR Marfa in pericol de faliment Datoriile tot mai mari acumulate de CFR Marfa au dus compania de stat in pragul falimentului, fapt ce ar provoca un vid urias pe piata transportului feroviar.

CFR Marfa este pe punctul de a fi strivita de doua ansambluri foarte puternice de interese, unul de tip comunitar, iar celalalt cu valoare strategica foarte mare in actualul context geopolitic al Romaniei, este de parere analistul si specialistul in domeniul feroviar Viorel Lucaci, citat de Agerpres.

Ministrul Transporturilor spunea acum cateva luni ca datoriile CFR-ului sunt intolerabil de mari si... citeste mai mult