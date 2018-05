Preşedintele CFR-ului, Iuliu Mureşan, a anunţat că antrenorul Dan Petrescu nu va părăsi echipa, în ciuda ofertelor, şi planul este ca după cucerirea titlului din Liga 1 Betano echipa să fie întărită pentru a face faţă în grupele Ligii Campionilor.

"Clubul nostru are calitatea de a lupta în fiecare an pentru un obiectiv. Nu am câştigat nimic acum, dacă ne ajută rezultatul din meciul Craiovei cu FCSB-ul să fim campioni e bine, dacă nu noi oricum ne pregătim să facem un meci foarte bun cu Viitorul în ultima etapă. Vrem să batem acasă, în faţa suporterilor noştri, să avem un stadion... citeste mai mult