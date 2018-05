Marti, 08 Mai, 12:55

Iuliu Mureșan, președintele lui CFR Cluj, confirmă interesul pentru Constantin Budescu (29 de ani) de la FCSB, însă recunoaște că până acum n-a luat legătura cu jucătorul.

"Am văzut că a scăzut clauza lui Budescu la un milion de euro de la trei milioane. Eu am ceva în comun cu el: amândurora ne plac sărmăluţele (n.r. porecla lui Budescu e sărmăluță). E un jucător foarte bun, cel mai bun din Liga 1.

Mi-ar plăcea să ajungă la noi şi să fie mai decisiv decât e la FCSB. Şi patronului nostru i-a plăcut de Budescu de la început. Nu am vorbit cu el, să nu... citeste mai mult