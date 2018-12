CFR CLUJ - VOLUNTARI 5-0

CFR Cluj s-a impus categoric în fața celor de la FC Voluntari, scor 5-0. Cosmin Vâtcă, portarul ilfovenilor, și-a atenționat colegii la finalul partidei, conform gsp.ro.

"Cu CFR nu te poți juca. Nu poți rata o ocazie ca cea pe care am avut-o în minutul 1. Era alt rezultat la final dacă reușeam să marcăm. Oricine putea fi în locul lui Malfleury, dar trebuie să fim mai responsabili. Suntem mult prea mici pentru a ne permite asemenea ratări cu CFR Cluj.

Bine că am luat doar 5, dacă au avut 18 ocazii la final. Să ne fie rușine. Altceva nu am de spus. E din ce în ce mai greu să nu retrogradăm.

Am venit foarte... citeste mai mult

azi, 11:22 in Sport, Vizualizari: 34 , Sursa: Replica in