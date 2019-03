CFR Cluj a început cu dreptul playoff-ul Ligii 1. A învins-o cu 3-1 pe Sepsi. George Ţucudean a marcat cel mai rapid gol al sezonului.

De 20 de secunde a avut nevoie liderul CFR pentru a deschide scorul in primul meci din playoff. George Ţucudean a inscris superb in poarta lui Sepsi si a ajuns la 17 goluri stagionale. Învinsă de 2 ori de clujeni in ultimele 11 zile, echipa lui Neagoe a răspuns prin Sato si Tandia, dar Arlauskis a fost la post.

În startul reprizei a doua, Vașvari a marcat din apropiere. A fost egalitate pe tabela 9 minute, după ce Djokovic a ajutat gruparea din Gruia să revină la conducere.

Feroviarii au terminat... citeste mai mult

