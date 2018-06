CFR Cluj se pregateste de prima lovitura financiara a verii.

Ardelenii il vor vinde in China pe fundasul central Kevin Boli, la echipa pe care Dan Petrescu tocmai a preluat-o, Guizhou Zhicheng.

In schimbul lui Boli, ardelenii vor incasa 2.5 milioane de euro, conform postului Digi Sport.

Este o adevarata lovitura financiara pentru CFR Cluj, gruparea din Gruia platind de cinci ori mai putin in urma cu un an, celor de la Viitorul Constanta.

Boli a disputat 14 meciuri in Liga 1 in ultimul sezon pentru CFR Cluj si nu a fost un om de baza.

Chiar si asa, Dan Petrescu il ia in China deoarece asiaticii l-au refuzat pe Vinicius, pe care l-au considerat... citeste mai mult