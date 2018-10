Ipoteza conform careia Dan Petrescu ar putea reveni la CFR Cluj si chiar din acest sezon incepe sa prinda contur dupa miscarile de trupe din Gruia.

Marius Copilu, omul care va prelua fraiele dupa indepartarea lui Iuliu Muresan, este artizanul ideii de a-l readuce la echipa pe Dan Petrescu, anunta Gazeta Sporturilor.

Petrescu a facut-o campioana pe CFR Cluj dupa o batalie pana in ultima etapa cu FCSB.

A plecat apoi in China pentru un salariu urias, dar la o echipa aflata la retrogradare si cu sanse mari sa fie demis in perioada urmatoare din cauza rezultatelor slabe.

CFR Cluj si-a ratat complet sezonul european si l-a schimbat pe Edi Iordanescu dupa doar trei meciuri