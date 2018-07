Claudiu Keşeru a prefaţat posibilul duel cu CFR Cluj din turul III preliminar al Ligii Campionilor. Atacantul român de la Ludogoreţ spune că echipa sa are ca obiectiv calificarea în grupe, iar CFR nu reprezintă o necunoscută pentru ei.

"Dacă ambele vom trece de adversarele noastre, va fi un meci echilibrat. Cunoaştem foarte bine solidititatea CFR-ului, şi-au schimbat antrenorul şi cu siguranţă vor adopta un alt stil de joc. Din punctul meu de vedere, este un avantaj că îi cunoaştem. Noi avem obiectiv calificarea în grupele Ligii Campionilor. Am pornit foarte bine, cu toate că nu ne-am atins potenţialul fizic maxim. Am început bine, 4... citeste mai mult

