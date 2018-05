Finanţatorul clubului CFR Cluj, Marian Băgăcean, a negat informaţia potrivit căreia Dan Petrescu şi-ar fi reziliat contractul cu gruparea ardeleană.

Potrivit principalului acţionar al clujenilor, contractul dintre antrenor şi club încă ar fi valabil. Dan Petrescu este plecat în vacanţă şi se va întoarce diseară în România. „Poate să fie o chestie reală pe care Dan s-o fi dat sau nu. Am văzut că în presă de şase luni tot pleacă de la noi. Dan e în concediu, ştiu eu ce face el în concediu? Pe noi nu ne-a anunţat că pleacă şi nu am discutat cu niciun alt antrenor. Nu avem nimic reziliat în acest moment. Miercuri seara, din ce... citeste mai mult

