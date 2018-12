CFR Cluj a urcat pe primul loc in Liga 1, dupa ce a invins CSM Poli Iasi, scor 1-0, in etapa a 12-a. Ardelenii au deschid scorul in minutul 19, cand Andrei Muresan a trimis mingea in plasa dupa o lovitura de la coltul terenului. CFR Cluj a avut mai...

Napoca News, 20 Octombrie 2018