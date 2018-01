Luni, 08 Ianuarie, 19:44

Iuliu Mureșan, președintele lui CFR Cluj, i-a răspuns lui Dan Nistor, cel care a răbufnit la adresa tehnicianului Dan Petrescu (detalii, aici)

"Am văzut și m-au mirat aceste declarații. Nistor a fost adus la dorința noastră. El a jucat, are aproape 1000 de minute jucate pentru noi. Nistor un jucător bun, pe care ne bazăm. Vine cu noi în pregătire, am vorbit cu el. E într-o eroare dacă a spus acele lucruri, dar mâine vom lămuri.

Poate mie îmi adresa acea întrebare. Nu cred că lui Dan Petrescu i se adresează chiar așa. Dan Petrescu se poartă egal cu toți jucătorii și când consideră că Nistor... citeste mai mult

