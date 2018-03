Duminica, 18 Martie, 20:50

Ricardo Cadu (36 de ani), cel mai reprezentativ jucător străin din istoria CFR-ului, este prezent la Cluj pentru a urmări duelul dintre fosta sa echipă și FCSB.

Acesta le-a dezvăluit jurnaliștilor că marele său regret din perioada petrecută în "Gruia" este că nu a învins-o niciodată pe FCSB.

"S-a schimbat mult CFR-ul. Atunci aveam echipă mai bună, campionatul era mai puternic. Mi-a fost dor de Cluj. Am petrecut opt ani aici. Am câştigat trei campionate, Cupa, Supercupa. Marele meu regret este că nu am bătut niciodată Steaua. O dată am fost furaţi, o dată am jucat mai puţin.

Urmăresc meciurile echipei, am văzut... citeste mai mult

acum 51 min. in Sport, Vizualizari: 94 , Sursa: Gazeta Sporturilor in