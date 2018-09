CFR Cluj ia in calcul inlocuirea antrenorului Antonio Conceicao dupa eliminarea din Europa League si a inceput, deja, discutiile cu un nou antrenor, acesta fiind Ionuț Chirilă.

Chirila nu a dorit sa dea detalii despre negocierile cu CFR Cluj, insa a recunoscut ca fost prezent la meciul cu Dudelange.

„Nu vreau sa discutam despre acest subiect. Am fost la Cluj, la meci. Am remarcat ca in fotbalul actual forta colectiva bate valorile individuale”, a spus Chirila.

Intrebat de situatia lui Conceicao, presedintele clubului, Iuliu...

