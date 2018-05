Duminica, 20 Mai, 23:17

CFR Cluj este noua campioană a României. "Feroviarii" s-au impus la limită, 1-0 cu Viitorul, și au cucerit al patrulea titlu din istorie. FCSB a învins-o pe Astra, tot 1-0, însă rezultatul nu i-a ajutat cu nimic pe roș-albaștri.

"O echipă puternică, care câştigă din faze fixe. Au arătat pe teren că sunt valoroşi. Suntem o echipă tânără, am luat nişte decizii în iarnă şi am făcut faţă cât am putut. În această seară, trebuie să îi felicităm pe cei de la CFR. Despre ei trebuie să vorbim, nu despre noi.Au arătat că sunt puternici, au jucat la rezultat. Bravo lor! Felicitări şi să aibă succes în... citeste mai mult