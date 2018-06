CFR Cluj are un nou antrenor

CFR Cluj are, incepand de marti, un nou antrenor.Edi Iordanescu a ajuns la un acord cu conducerea clubului din Gruia si ii ia locul lui Dan Petrescu, informeaza Digi Sport.

Prezentarea oficiala a lui Iordanescu va avea loc miercuri, de la ora 13:00, la Cluj.

In ultima perioada, CFR Cluj a negociat cu Iordanescu si Marius Sumudica, dar fiul fostului selectioner a fost in cele din urma ales.

Ca antrenor, Iordanescu a fost secund la Steaua si FC Vaslui si principal la ASA Targu Mures, Pandurii Targu Jiu, TSKA Sofia... citeste mai mult

