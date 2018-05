Luni, 14 Mai, 10:37

CFR Cluj a făcut duminică seara un pas imens spre cucerirea celui de-al patrulea titlu din istorie. Ardelenii s-au impus la Giurgiu, 2-0, și așteaptă acum o înfrângere a FCSB-ului la Craiova pentru a-și adjudeca titlul încă din această seară.

Iuliu Mureșan, președintele "feroviarilor", a anunțat în această dimineață că Dan Petrescu va rămâne la echipă și din sezonul viitor. În plus, oficialul CFR-ului a făcut publică și strategia de transferuri pe care clujenii o vor aborda în vară.

"Încă nu am câștigat nimic, la Giurgiu am obținut doar o victorie după un meci bun al nostru. Dacă nu vom fi ajutați de Craiova, va trebui să o învingem... citeste mai mult