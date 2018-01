CFR Cluj pregateste o adevarata lovitura pe piata transferurilor si anunta ca aduce un fundas de la o echipa cunoscuta din Brazilia.Bogdan Mara, managerul sportiv al liderului din Liga 1, a anuntat ca a remarcat un jucator in recenta sa calatorie in Brazilia si ca acesta este foarte aproape de un transfer in Gruia.

„Am fost sa vad alt jucator si l-am remarcat pe el. Este capitan de echipa la el, jucator de serie A din Brazilia, ceea ce nu cred ca a fost pana acum in Romania”, a spus Mara la ProTV.

Potrivit sursei citate, jucatorul care va ajunge... citeste mai mult