CFR Cluj a transferat un jucator trecut pe la FCSB si Dinamo

CFR Cluj a oficializat joi transferul lui Andrei Radu. Fundasul stanga in varsta de 21 de ani a fost adus de la gruparea cipriota Aris Limassol, pentru care a evoluat in ultimele doua sezoane. „De ziua sa de nastere, Radu Andrei si-a facut cel mai frumos cadou: A semnat cu echipa Campioana a Romaniei!

Fundasul lateral este, incepand de azi, jucatorul CFR-ului. Ii uram bun venit in Gruia si cat mai multe realizari in tricoul ‘alb-visiniu!

Bun venit in familia CFR, Andrei”, se arata intr-un comunicat al campioanei Romaniei.

Andrei Radu a jucat la juniori pentru FCSB, dar s-a transferat apoi la marea rivala a „ros-albastrilor”, Dinamo, unde insa a... citeste mai mult

acum 59 min. in Locale, Vizualizari: 19 , Sursa: Napoca News in