CFR Cluj a terminat la egalitate pe teren propriu, scor 2-2, cu Gaz Metan Medias, in etapa a 19-a din Liga 1.

Mediesenii au deschis scorul surprinzator inca din minutul 12, cand Elly Fernandes a profitat de o minge scapata de Arlauskis si a punctat fara emotii.

Din minutul 31 s-a facut 2-0, dupa un sut din marginea careului trimis de bulgarul Ivanov.

CFR Cluj a redus din diferenta cu doua minute inainte de pauza, cand Omrani a marcat superb la prima atingere de balon.

Din minutul 64, mediesenii au ramas in zece oameni, Robert Trif fiind eliminat, iar CFR a reusit sa egaleze in minutul 87, prin Omrani.

