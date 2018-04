CFR Cluj a solicitat ca FCSB sa fie depunctata. FCSB risca sa piarda puncte pretioase in lupta pentru titlu. CFR Cluj a facut un memoriu la Comisia de Disciplina si solicita ca formatia antrenata de Nicolae Dica sa fie depunctata!

Potrivit Digi Sport, unul dintre motivele pentru care CFR face aceasta solicitare e legat de atacurile la adresa clubului ardelean, cum ca ar primi penalty-uri pentru ca ar avea legaturi vechi cu arbitrii.

De asemenea, in memoriu este scris si ca Becali l-a contactat pe Dan Petrescu in ziua meciului CFR Cluj – FCSB, lucru interzis de regulament.

Conform Regulamentului Diciplinar, in articolul 52, la punctul 5 se... citeste mai mult