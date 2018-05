CFR Cluj a invins greu sambata seara CSU Craiova, scor 1-0, iar ardelenii au avut si noroc in prelungiri, cand Gustavo a ratat un penalti in minutul 93.

Imediat dupa partida, directorul sportiv al lui FCSB, rivala la titlu a clujenilor, Mihai Stoica, a tinut sa faca o ironie pe contul sau de Facebook, lasand sa se inteleaga ca penaltiul trebuia repetat, avand in vedere ca fundasul Camora era aproape de Gustavo in momentul executarii penaltiului:

„A batut si Camora penalti cu Gustavo. Mingea i se intoarce lui Gustavo cu poarta goala, dar Camora i-o sufla. Iar l-au...