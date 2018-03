Titlul se joaca la Cluj-Napoca in aceasta etapa in Liga 1, in play-off, unde CFR Cluj primeste vizita celor de la FCSB. Ultimele 3 jocuri directe disputate la Cluj s-au incheiat la egalitate: 1-1, 0-0 si 1-1. Aceste sunt considerate a fi scorurile...

Pro Sport, 16 Martie 2018