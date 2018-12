Probleme la CFR. Intarzieri mai mari de 5 ore Unele trenuri au intarzieri de pana la 5 ore luni, in a doua zi de Craciun. CFR anunta ca are probleme tehnice in zona Brasov, potrivit Digi24. 4 trenuri care au plecat dinspre Brasov spre Bucuresti au...

9am, 26 Decembrie 2016