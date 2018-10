Mersul trenurilor nu se modifică în urma trecerii la ora Europei Orientale, în noaptea de sâmbătă spre duminică, informează CFR Călători.

"CFR Călători informează că, începând din 28 octombrie 2018, în activitatea de transport feroviar de pasageri se va trece la ora Europei Orientale, ora 4 AM devenind ora 3 AM. Trecerea la ora Europei Orientale nu modifică mersul trenurilor în vigoare. În noaptea 27/28 octombrie 2018, când ora 4 AM devine ora 3 AM, toate trenurile de călători care au ora de plecare din staţiile de formare după ora 4 AM vor pleca la orele din Mersul de tren în vigoare, respectând ora Europei Orientale. Trenurile de călători aflate în... citeste mai mult