CFR Calatori a anuntat ca, de la 1 martie, va anula zeci de trenuri. In context, seful companiei de stat le-a transmis nemultumitilor sa ia taxiul sau microbuzul pentru a ajunge la destinatie.

"Vom fi nevoiti sa reducem macar circulatia acelor trenuri care sunt paguboase si care pot fi inlocuite chiar cu taximetre sau microbuze in anumite zone. Nu avem incotro. In total, sunt 47 de trenuri care sunt vizate", a declarat Iosif Szentes, directorul general al CFR Calatori, relateaza ziare.com.

Potrivit informatiilor venite din partea anagajatilor, mai multe trenuri vor fi anulate.

