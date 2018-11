Titularul din poarta CFR-ului, lituanianul Arlauskis a simţit dureri la gambă după meciul cu Sepsi şi nu a jucat în Cupa României, la Mediaş. Medicii clujenilor s-au temut de o ruptură, care l-ar fi ţinut aproape până la finalul anului pe bancă pe portar, dar această ipoteză nu a fost confirmată de testul RMN. Arlauskis nu va juca la Botoşani, dar ar putea reveni la partida cu Dunărea Călăraşi. “Arlauskis nu are ruptură. Am vorbit cu doctorul şi are un disconfort la gambă. Cred că săptămâna viitoare va reveni la antrenamente”, a spus Toni Conceicao.

Fără patru titulari la Botoşani

