Distribuitorul român de mate­riale de construcţii Arabesque din Galaţi, deţinut de Cezar Rapotan, a finalizat procesul de rebranding al ma­gazinului pe care îl are pe calea Vitan din Bucureşti şi care poartă acum numele MatHaus. Compania va des­chi­de pe 10 mai magazinul sub noul brand, acesta fiind ultimul supus rebran­din­gu­lui din fosta reţea Mr. Bricolage.

Arabesque a alocat un buget de zece milioane de euro pentru deschiderea magazinului din calea Vitan, dar şi pentru modernizarea unităţilor pe care le are în Galaţi, Constanţa, Craiova,... citeste mai mult