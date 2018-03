''Eu de multe ori am fost acuzat de cei care cred că aceste instituţii au jucat rolul unui aşa-zis stat paralel că le ţin partea. Am spus-o şi o repet: nu am fost niciodată la nicio chermeză. Or să fii preşedintele comisiei, să fii membru de 13 ani şi jumătate în comisiile de control ale serviciilor şi să nu participi la tăierea porcului sau la anumite zile onomastice arată că nu toată lumea beneficia de aceste invitaţii, decât cei apropiaţi. Păi dacă au fost apropiaţi, arată că ei au fost statul paralel: politicienii care se duceau acolo şi puneau ţara la cale. Acesta este adevărul şi văd că încet, încet iese la iveală'', a spus Preda.

Acesta a adăugat că declaraţiile pe care le-a făcut fos citeste mai mult

azi, 19:00 in Politica, Vizualizari: 48 , Sursa: Realitatea in