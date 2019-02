Preşedintele Asociaţiei Municipiilor din România (AMR), Robert Negoiţă, a anunţat că preşedintele PSD, Liviu Dragnea, va veni marţi sau miercuri la o întâlnire cu membrii asociaţiei pentru a discuta despre proiectul de buget.

"Am avut o discuţie în şedinţă. Mi-a promis domnul preşedinte Liviu Dragnea că va veni la o întâlnire cu Asociaţia Municipiilor. Mi-a spus că până mâine seară trebuie să aibă o viziune pe bugetul integral şi pentru că s-a discutat şi în şedinţă că anumite chestiuni sunt în neregulă fix pe partea pe care am discutat noi că este în neregulă şi că după ce are... citeste mai mult

