Cine sunt opozanți lui Dragnea din partid: Oprișan, Andronescu, Ștefănescu

Astfel, potrivit unor surse din partid, Ecaterina Andronescu sau Marian Oprișan, cei care nu sunt în tabăra lui Dragnea, iau în calcul să candideze pentru funcție de președinte executiv. Pe 21 februarie, liderul PSD Vrancea, Marian Oprișan, a anunțat că va candida la Congresul PSD, pentru o funcție de conducere în partid. Acesta a spus că nu a candidat la Congresul PSD din 2015, pentru că atunci nu avea soluția dată de judecători în dosarul ”Căprioara".

”Nu am candidat in 2015 la Congres pentru ca am spus ca e dosarul meu, nu al partidului. Am demonstrat ca sunt nevinovat si nu am legătură cu... citeste mai mult

