În anul 2005 un număr de 49 de persoane fizice au depus cereri prin care s-a revendicat porțiunea din pășunea comună cuvenită după părinții, bunicii și străbunicii noștri.

În 26 noiembrie 2018 s-au împlinit 13 ani de când se desfășoară procesul nostru. Am solicitat atât noi, cât și prin avocat, dar am pierdut la tribunal fiecare proces. Definitiv și irevocabil.

Eu am moștenit părți din păsunea comună după părinții și bunicii mei, iar acum mă întreb ce ar mai trebui să fac în continuare? Consider că dovezi mai clare decât... citeste mai mult

