Yuzuru Hanyu va împlini 24 de ani pe 7 decembrie, dar are deja în palmares două titluri olimpice în proba individuală masculină a patinajului artistic. Weekendul trecut, japonezul a câştigat Grand Prix-ul de la Helsinki, iar suprafaţa gheţii a fost acoperită în doar câteva secunde după încheierea exerciţiului său de pluşuri galben-roşii înfăţişându-l pe simpaticul ursuleţ din desenele animate, Winnie the Pooh, creaţia englezului Alan Alexander Milne, ajuns apoi în ecranizări Disney.

Scena "ploii cu ursuleţi Winnie the Pooh" se repetă, indiferent de competiţia în care ia startul sportivul care deţine recordul pentru cele mai mari punctaje obţinute la cele două programe care... citeste mai mult