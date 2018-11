Un nor alb a fost observat pe Marte. Pare a fi fumul unei eruții, dar interiorul planetei este inactiv, spun oamenii de știință.

Norul apare într-o fotografie făcută de sonda Mars Express pe 13 septembrie.

De atunci, norul se află fix în același loc.

Acest nor nu are origini vulcanice, dar vârful înalt al lui Arsia Mons este cel care a provocat apariţia fenomenului.

Norii de acest fel sunt observați de obicei pe versanții munților și se formează atunci când aerul este dens, scrie sciencealert.com.



