Cetăţenii turci din România votează, sâmbătă şi duminică, la ambasada Turciei din Bucureşti şi la Consulatul din Constanţa, la alegerile prezidenţiale şi parlamentare, iar ambasadorul turc Osman Koray Ertaş a subliniat faptul că sunt primele alegeri după referendumul din 2017.

"Este o zi importantă pentru cetăţenii turci care trăiesc peste hotare, pentru că în urmă cu un an am avut un referendum şi majoritatea a optat pentru schimbarea formei de guvernământ a Turciei, aşa că acestea sunt primele alegeri după acea schimbare. În România, avem un pic sub 7.000 de alegători, la ultimele alegeri au votat circa 30% la Ambasada din Bucureşti şi la... citeste mai mult