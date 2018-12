Un microbuz care transporta pasageri de la Aeroportul Otopeni la Galati si in care se aflau aproximativ 12 persoane, galateni si tulceni, a izbit, ieri seara, in jurul orei 23:00, un refugiu de tramvai, o teava din mobilierul stradal patrunzand in...

Ziarul de Iasi, 10 Ianuarie 2016