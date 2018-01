Politistii din Dej au retinut, sambata, un cetatean francez in varsta de 61 ani, banuit ca ar fi intretinut relatii sexuale cu minori, contra cost, in perioada cuprinsa intre Craciun si Revelion, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Potrivit unui comunicat al IPJ Cluj transmis, sambata, cetateanul francez i-ar fi solicitat unui barbat, in varsta de 27 de ani, din Dej, sa identifice tineri dispusi sa intretina relatii sexuale. Totul s-ar fi petrecut in perioada 24 decembrie 2017 – 1 ianuarie 2018.... citeste mai mult