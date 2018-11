Mijlocașul lui Chelsea, Cesc Fabregas, a glumit că va avea același corp precum coechipierul său, Olivier Giroud, în doar două luni, conform Dailymail.

Fabregas a postat o poză cu el și Giroud în sală când își încordau mușchii.

Văzând partea amuzantă a imaginii, Fabregas a scris: „Mă aproprii, Oli, dă-mi două luni și trec la următorul nivel”.

Giroud a dat două goluri în victoria lui Chelsea de joi seara, în Europa League, iar Fabregas a oferit pasa decisivă la unul dintre ele.

