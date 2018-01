CES 2018: Samsung a lansat "The Wall", primul televizor modular MicroLED din lume, cu diagonala de 146 inci

Samsung Electronics Co., Ltd. a lansat "The Wall" - primul televizor modular MicroLED din lume dedicat consumatorilor. Televizorul modular are un ecran de 146 inci (370cm) şi tehnologie MicroLED cu emisie automată şi a fost prezentat de Samsung la CES, în cadrul evenimentului First Look.

Tehnologia MicroLED încorporată în “The Wall” elimină nevoia de filtre de culoare sau de iluminare suplimentară (backlight), dar permite ecranului să ofere consumatorilor experienţa vizuală bună. Samsung susţine că ecranul MicroLED... citeste mai mult