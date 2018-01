Cerul senin a revenit deasupra capitalei Chinei!

In urma cu un an, fotografii cu Beijing invaluit in valuri de smog faceau inconjurul lumii. Acum, cerul senin de un albastru surprinzator de bland, a revenit deasupra capitalei Chinei, desi lupta impotriva poluarii este departe de a fi castigata.



"Este ca si cum orasul ar fi renascut la viata", s-a entuziasmat Zou Yi, un locuitoitor al Beijingului care de cinci ani fotografiaza in fiecare dimineata, din balconul apartamentului sau situat la etajul al 13-lea orizontul, poluat sau nu. Potrivit spuselor sale, "in 2017, situatia s-a imbunatatit".

Potrivit Biroului pentru protectia mediului inconjurator, calitatea aerului s-a... citeste mai mult