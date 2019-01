Cerul Barladului brazdat de un frumos foc de artificii si lampioane, pentru intampinarea anului 2019! (FOTO, VIDEO)

LA MULTI ANI! Si de aceasta data peste 1000 de barladeni au petrecut trecerea dintre ani admirand focul de artificii organizat de Primaria Barlad in zona Cerbul de Aur.

Oamenii s-au adunat pentru a ciocni o cupa de sampanie si pentru a admira frumosul foc de artificii, care a durat in jur de 15 minute. Barladenii s-au imbratisat, si-au urat “La multi ani” si chiar si-au pus dorinte pentru Noul An 2019. “Imi doresc un an mai bun si multa sanatate. Daca avem sanatate, avem de toate! La multi ani tuturor barladenilor!”, ne-a spus una dintre barladencele care a venit impreuna cu sotul sa admire focul de... citeste mai mult

