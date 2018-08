Certificatul energetic - un document util sau nu?

De mai bine de 5 ani, mai exact din 19 iulie 2013, proprietarii de imobile sunt obligati sa aiba in dosarul constructiei acest document (certificatul energetic). Acesta trebuie sa fie prezent la orice vanzare sau inchiriere, iar riscurile asumate de cei care nu tin cont de aceasta obligatie sunt destul de mari.

Intrebarea pe care si-o pun foarte multi oameni este daca acest certificat de performanta energetica este util. Cine beneficiaza de pe urma unui astfel de document, in afara de cei care trebuie sa il intocmeasca si sunt platiti pentru asta?

In... citeste mai mult

azi, 11:13 in Social, Vizualizari: 48 , Sursa: A1 in