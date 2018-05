Aplicația Kaspersky Endpoint Security for Windows – o parte esențială a Kaspersky Endpoint Security for Business – a primit certificarea oficială Common Criteria (CC), pentru evaluarea securității IT, un standard internațional pentru certificări ale securității pe computer. Recunoscut în 32 de țări, certificatul ilustrează calitatea produsului, integritatea codului și experiența Kaspersky Lab în domeniul protejării clienților.

Având în vedere că peste 57% dintre companii presupun că securitatea lor IT va fi compromisă la un moment dat,... citeste mai mult

