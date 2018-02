Cerșetorii din intersecțiile municipiului Constanța, sancționați de polițiștii locali

Polițiștii locali acționează atât din oficiu cat si la solicitarea cetatenilor pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale de apelare la mila publicului ori vagabondaj.

Astfel, in perioada 12.02.2018-18.02.2018, au fost constatate șase cazuri in care diverse persoane apelau la mila publicului in intersectiile principale ale municipiului Constanta, iar impotriva acestora politistii locali au dispus masuri de sanctionare contraventionale pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 61/1991, totodata fiind aplicate si masuri de confiscare a bunurilor provenite/ rezultate din savarsirea contraventiilor.

Sumele de bani confiscate de la... citeste mai mult