Incidentul s-a petrecut la Hora Bucovinei din orașul Frasin, județul Suceava. Acesta sustinea ca are o mana amputata si chiar purta un bandaj imbibat intr-o substanta de culoare rosie, astfel incat sa para ca bandajul era insangerat.



Luat la intrebari de jandarmii de la IJJ Suceava, individul a recunoscut ca nu are nici o infirmitate si si-a scos bandajul. Potrivit Informtia ta, barbatul a fost sanctionat contraventional pentru apelarea, in mod repetat, la mila publicului, de catre o persoana apta de munca.



Jandarmii recomanda cetatenilor sa nu incurajeze

