Nuclearelectrica a anuntat oprirea, in mod controlat, a Unitatii 1 CNE Cernavoda, in data de 13 iulie 2012, ora 00:00. "Reactorul Unitatii 1 va fi oprit pentru desfasurarea de activitati de intretinere in vederea inlocuirii unor elemente de...

Hot News, 12 Iulie 2012