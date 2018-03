Deși a început meciul perfect, cu golurile lui Sulea și Gligor, Cermeiul nu a scăpat de ce le-a fost frică și anume de ambiția oltenilor, dublată de talent și multă muncă depusă sub comanda lui Corneliu Papură. Craiova II a întors partida de la 0-2 la 4-2 și a plecat cu toate punctele din Țara Sămădăilor. „Sunt supărat, căci am avut practic jocul în mână. Am condus cu 2-0 și chiar la 2-1, am avut o ocazie bună prin Bulza de a merge din nou la două goluri în față și alta era istoria partidei. Practic, am luat goluri din greșeli copilărești, le-am făcut cadou, dar, pe de altă parte, nu pot să nu... citeste mai mult